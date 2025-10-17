إسماعيل: هذا الحدث العلمي نهدف من خلاله إلى تعزيز التكامل بين تخصصات القلب والأيض

الهاجري: حرصنا على مشاركة الزملاء في تخصصات مختلفة مثل جراحة السمنة والغدد الصماء والسكري

انطلقت فعاليات مؤتمر مستجدات أمراض القلب وقمة أمراض القلب والأيض، الذي نظمه قسم القلب في مستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية، بمشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين في مختلف التخصصات الطبية.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية، البروفيسور د. محمد زبيد، أن دراسة أجرتها الجمعية على مرضى أصيبوا بأزمة قلبية حادة في مستشفيات الكويت أظهرت أن عدد المرضى بلغ نحو 10,200 خلال عام ونصف العام، وأن 65% منهم يعانون ارتفاع ضغط الدم، فيما بلغت نسبة مرضى السكري 55%.

وأشار زبيد إلى أن المؤتمر في نسخته الثالثة يناقش متلازمة القلب والأيض وتأثيرها على صحة القلب، مبيناً أن هذه المتلازمة تنتج عن اجتماع عوامل مثل ارتفاع الضغط والسمنة والسكري وارتفاع الدهون، ما يؤدي إلى أمراض متعددة تصيب القلب والكلى والكبد.

وأضاف أن علاج هذه الحالات يشمل تغيير نمط المعيشة، العلاج الدوائي، والتدخل الجراحي، مع الإشارة إلى تقنيات حديثة مثل القسطرة لعلاج الضغط، مؤكداً أن المؤتمر لاقى تجاوباً كبيراً من الأطباء والحضور، ويهدف إلى رفع مستوى المعرفة الطبية بما يخدم المرضى.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر واستشاري أمراض القلب والقسطرة بمستشفى مبارك الكبير، وعضو جمعية القلب الكويتية د. عبدالله إسماعيل، إن الهدف من الحدث العلمي هو تعزيز التكامل بين تخصصات القلب والأيض وتسليط الضوء على أحدث الإرشادات العلاجية والتقنيات الحديثة، بما يتماشى مع رؤية الكويت في التطوير الطبي المستمر.

وأضاف أن أجندة المؤتمر تضمنت ثلاث جلسات رئيسية حول ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري، تناولت أحدث العلاجات الدوائية والجراحية، ودور المناظير والتقنيات الحديثة في تحسين نتائج العلاج.

بدوره، أكد رئيس الموتمر استشاري أمراض القلب والقسطرة وعضو جمعية القلب الكويتية، د. فهد الهاجري، حرص اللجنة المنظمة على مشاركة تخصصات متعددة مثل جراحة السمنة والغدد الصماء والسكري والجهاز الهضمي، وامراض الباطنية بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشار الجميع إلى أن المؤتمر يعكس التزام المجتمع الطبي في الكويت بتطوير الكوادر وتعزيز التعليم المستمر لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى