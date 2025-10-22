القاهرة - محمد سامي



تختتم اليوم منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بمواجهتين من العيار الثقيل، تجمع الأولى بين الأهلي والاتحاد السكندري على ستاد القاهرة الدولي في الـ 5 مساء، بينما يستضيف المصري البورسعيدي نظيره سموحة على ستاد السويس في «ديربي ساحلي» في الـ 8 مساء.



ويسعى الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس ثوروب إلى مواصلة انتصاراته محليا بعد فوزه القاري الأخير على إيغل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق هدف واحد عن الزمالك الثالث والمصري الوصيف، وبفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر مؤقتا، ويفتقد الأهلي في لقاء اليوم جهود عدد من عناصره الأساسية، أبرزهم أشرف داري وكريم فؤاد وإمام عاشور ومحمد شريف للإصابة.



في المقابل، يعيش الاتحاد السكندري فترة صعبة بعد تراجع نتائجه، إذ يحتل المركز الـ 17 برصيد 8 نقاط من 9 مباريات، ويبحث عن انتصار يعيد له التوازن ويخرجه من مراكز الخطر في جدول الدوري، وقد رصدت إدارة النادي مكافآت مجزية للاعبيها حال تحقيق الفوز أمام الأحمر.



أما في برج العرب، فيتطلع المصري البورسعيدي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية التي وضعته في المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 18 نقطة، بينما يمتلك سموحة 14 نقطة في المركز الـ 11.



من جهة أخرى، واصل الأهلي كتابة التاريخ في كرة اليد، بعدما توج فريق الرجال بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 31-20 في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية.



ويعد الزمالك الأكثر تتويجا باللقب برصيد 12 بطولة، يليه مولودية الجزائر بـ 11 لقب ثم الأهلي.



وفي منافسات السيدات، خسر الأهلي اللقب بصعوبة بالغة أمام بترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 24-23 في نهائي مثير شهد ندية كبيرة حتى الثواني الأخيرة والذي حسم برمية جزائية لصالح الفريق الفائز في الثانية الأخيرة من اللقاء وسط جدل تحكيمي كبير، ليكتفي الفريق الأحمر بالمركز الثاني والميدالية الفضية.