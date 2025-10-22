الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض الريان القطري مساء اليوم مواجهة صعبة أمام مضيفه النهضة العماني على ستاد مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، ضمن ثاني جولات بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، التي ينظمها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.



ويأتي هذا اللقاء في إطار منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا كل من: الشباب السعودي وتضامن حضرموت اليمني، واللذان لعبا مساء أمس على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة في الدوحة.



ويخوض الريان البطولة بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري القطري، وبدأ مشواره الخليجي بقوة بفوزه على تضامن حضرموت بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، فيما اكتفى النهضة بالتعادل 1-1 مع الشباب السعودي، ما يجعل مواجهة اليوم اختبارا حقيقيا للفريقين في صراع صدارة المجموعة.



ويأمل الريان في تأكيد تفوقه الخليجي وحسم صدارة المجموعة مبكرا، معولا على نجومه البارزين وعلى رأسهم المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش، وهداف الدوري القطري الموسم الماضي روجر غيديش، إضافة إلى مواطنيه غريغوري وويسلي ريبيرو وتياغو مينديز، وحارس المرمى المتألق محمود أبوندى.



من جانبه، يسعى النهضة، المتصدر حاليا لجدول الدوري العماني، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور الثاني.



ويقود الفريق التونسي ناصيف البياوي معتمدا على خبرة لاعبي المنتخب العماني، وعلى رأسهم الرباعي عبدالله فواز، حارب السعدي، محمد مبارك الغافري، وثاني الرشيدي، إضافة إلى المحترفين أبوبكر ديارا، أودافي كيمبا، ميسوكي بيري جين، وتشادراك لوكومبي.



ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، مع توفير حوافز مالية للفرق المشاركة، إذ يحصل البطل على 3 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني على مليون دولار، بينما يخصص لكل مباراة خارج الأرض مبلغ 30 ألف دولار كمساهمة في السفر، بالإضافة إلى مكافأة الفوز نفسها لكل لقاء.