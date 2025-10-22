أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار السودان في وقت مبكر من صباح أمس، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتحه أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.



وقال شهود لوكالة فرانس برس، إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار.



وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.



وقال شاهد يسكن وسط الخرطوم لوكالة فرانس برس «استيقظنا في الرابعة صباحا على صوت المسيرات في الجو، وبعد وقت قليل سمعنا انفجارات من اتجاه المطار».



وقال شاهد آخر يسكن حي الأزهري في جنوب الخرطوم «سمعت أولا صوت انفجار ومن بعده مرت مسيرة من فوقنا».



وكانت هيئة الطيران المدني السودانية أعلنت أمس الاول أن المطار سيعاد فتحه الأربعاء، لتسيير رحلات داخلية بشكل تدريجي، بعد الانتهاء من الاستعدادات التقنية والتشغيلية.



ومع أن الخرطوم ظلت هادئة نسبيا منذ إعلان الجيش بسط سيطرته فيها قبل أشهر، لكن هجمات الطائرات المسيرة تواصلت هناك.



وقال شهود أيضا لوكالة فرانس برس إن مسيرات أغارت على شمال أم درمان في وقت مبكر من أمس، وهي منطقة تضم منشآت عسكرية كبيرة.



وروى شاهد يسكن شمال مدينة أم درمان «شاهدت ثلاث مسيرات تتجه شمالا نحو قاعدة وادي سيدنا، وسمعت أصوات الانفجارات».