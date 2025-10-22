

سيكون ملعب «سانتياغو برنابيو» اليوم على موعد مع أمسية كلاسيكية بين ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (15)، وضيفه يوفنتوس الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما سيكون المدرب الهولندي لليفربول الإنجليزي أرنه سلوت تحت ضغط كبير في فرانكفورت.



في العاصمة الإسبانية، يتجدد الموعد بين ريال ويوفنتوس في المسابقة القارية الأم في مواجهة تعيد إلى الأذهان الكثير من اللقاءات الكبيرة بين الفريقين، أبرزها نهائي عام 1998 حين توج النادي الملكي بلقبه الأول منذ 1966 بفضل هدف للمونتينيغري (حاليا) بريدراغ مياتوفيتش، ونهائي عام 2017 حين أحرز اللقب الثاني عشر بفوزه الكبير 4-1 بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويبدو ريال مرشحا لتحديد فوزه على «بيانكونيري» اليوم ورفع رصيده إلى 9 نقاط في ثلاث مباريات، بعدما بدأ المشوار نحو لقبه السادس عشر بالفوز على مرسيليا الفرنسي 2-1 ثم كايرات الكازخستاني 5-0، إضافة إلى تصدره للدوري المحلي بفوزه بثمان من مبارياته التسع حتى الآن.



في المقابل، يواجه مدرب يوفنتوس الكرواتي إيغور تودور ضغطا كبيرا بعد فشل فريقه في تحقيق أي فوز في مبارياته الست الأخيرة، بينها اثنان في دوري الأبطال تعادل خلالهما مع بوروسيا دورتموند الألماني 4-4 وفياريال الإسباني 2-2.



ويدخل يوفنتوس موقعة مدريد بمعنويات مهزوزة تماما بعد تلقيه الأحد هزيمته الأولى في الدوري وجاء على يد مضيفه كومو 0-2.



ليفربول تحت المجهر



وعلى ملعب «دويتشه بانك بارك»، سيكون سلوت تحت المجهر حين يحل فريقه ليفربول ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك مع بدء الحديث عن ضرورة اعتماد مقاربة مختلفة في مباريات الفريق الأحمر واللجوء ربما إلى إبقاء النجم المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء بسبب تراجع مردوده تزامنا مع فشل الوافدين الجديدين السويدي ألكسندر أيزاك والألماني فلوريان فيرتس في الارتقاء إلى مستوى التوقعات.



يحل ليفربول في فرانكفورت على خلفية أربع هزائم متتالية، في سلسلة بدأت أمام كريستال بالاس في الدوري (1-2)، مرورا بغلطة سراي التركي في دوري الأبطال (0-1)، قبل السقوط مجددا في «البريمييرليغ» أمام تشلسي (1-2) ثم على أرضه أمام غريمه مان يونايتد (1-2).



وفي «أليانز أرينا»، يبدو العملاق البافاري بايرن ميونيخ مرشحا بقوة لتخطي ضيفه بروج البلجيكي ورفع عدد انتصاراته المتتالية إلى 12 منذ بداية الموسم، في سلسلة بدأت بمباراة الكأس السوبر المحلية حين تغلب على شتوتغارت 2-1، مرورا بالفوز على تشلسي 3-1 وبافوس القبرصي 5-1 في دوري الأبطال، وصولا إلى تغلبه السبت في الدوري المحلي على غريمه بوروسيا دورتموند 2-1.



وفي أبرز المواجهات الأخرى، يلتقي تشلسي مع مضيفه أياكس الهولندي باحثا عن انتصاره الثاني، فيما يلعب موناكو الفرنسي مع ضيفه توتنهام الإنجليزي بطل «يوروبا ليغ»، وأتالانتا الإيطالي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي، ومرسيليا الفرنسي مع مضيفه سبورتينغ البرتغالي.



كما يلتقي غلطة سراي التركي مع بودو غليمت النرويجي، وأتلتيك بلباو الإسباني مع قره باغ الأذربيجاني.