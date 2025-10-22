تتجه شركة أمازون إلى اعتماد خطط أتمتة تمكن الشركة من تجنب توظيف أكثر من نصف مليون عامل في الولايات المتحدة من خلال الروبوتات.

وتأمل «أمازون» أن تحل روبوتاتها محل أكثر من 600 ألف وظيفة كانت ستضطر إلى توظيف عاملين بها في أميركا بحلول عام 2033، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يستند إلى مقابلات ووثائق داخلية للشركة.

وتشير الوثائق إلى أن فريق الروبوتات في «أمازون» يعمل على أتمتة 75% من إجمالي عمليات الشركة، ويتوقع الاستغناء عن 160 ألف وظيفة في الولايات المتحدة كانت ستكون مطلوبة بحلول عام 2027، بحسب تقرير الصحيفة.

وسيوفر هذا نحو 30 سنتا على كل منتج تخزنه «أمازون» وتسلمه للعملاء، ومن المتوقع أن توفر جهود الأتمتة للشركة 12.6 مليار دولار في الفترة بين عامي 2025 و2027.