في كشف علمي جديد قد يساعد على إنهاء الكثير من أزمات الغذاء عالميا، كشف باحثون من جامعة ميريلاند الأميركية عن جين نادر يجعل نبات القمح ينتج 3 مبايض في الزهرة الواحدة بدلا من واحدة فقط، ما يعني إمكانية مضاعفة عدد الحبوب في السنبلة الواحدة، وبالتالي زيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق.

البحث الذي نشر في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم «pnas» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن هذا الجين المعروف باسم WUS-D1 كان خاملا في القمح العادي، لكنه «نشط» بشكل غير معتاد في نوع نادر من القمح البري ظهر كمتحور طبيعي. وعندما يفعل هذا الجين في مراحل مبكرة من نمو الزهرة، فإنه يعزز نمو الأنسجة المسؤولة عن تكوين الأعضاء الأنثوية، ما يؤدي إلى ظهور مبايض إضافية.

الخاصية الفريدة ظهرت أولا في متحور طبيعي من القمح المعروف، لكن الفريق البحثي لم يكن يعرف ما الذي أدى إلى هذه الطفرة. وبعد تحليل دقيق للحمض النووي لهذا النوع، ومقارنته بالقمح التقليدي، توصل العلماء إلى أن تفعيل جين WUS-D1 هو السر وراء هذه الظاهرة.