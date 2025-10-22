اكتشف فريق من الباحثين في إسبانيا أن نوعا من الأحماض الأمينية، يوجد في بعض الأغذية مثل لحوم البقر والأسماك، يسبب أعراض الاكتئاب لدى البشر والفئران والذباب.

وأكد الباحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا وجامعة بومبيو فابر في برشلونة أن تناول وجبات غذائية غنية بالحمض الذي يسمى «البرولين» مثل الجيلاتين ولحوم البقر وبعض الأسماك يزيد من احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.

في إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Cell Metabolism، قام الباحثون بقياس كمية ونوعية الأحماض الأمينية التي يتناولها المتطوعون في التجربة مع إخضاعهم لاستبيان لتقييم مدى شعورهم بالاكتئاب.

وصرح الطبيب فيرناديز ريال طبيب الغدد الصماء ورئيس قسم العلوم الطبية في مستشفى جيرونا قائلا: «لقد اندهشنا من الصلة بين حمض البرولين وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان»، مضيفا أن هذا البحث يفسح المجال أمام إجراء دراسات أخرى للتوصل إلى علاجات للاكتئاب نابعة من طبيعة الغذاء الخاصة بكل مريض.