رأى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الديموقراطيين سيتسببون بموت أميركيين إذا أصروا على التمسك بموقفهم الرافض لمشروع قانون الإنفاق الحكومي.

وأضاف ترامب في تصريحات صحافية ان الديموقراطيين يأخذون الحكومة رهينة لاسترضاء المتطرفين في حزبهم، مؤكدا انهم يقومون بـ «ألاعيب مريعة»، مضيفا ان هناك نحو مليون موظف فيدرالي لا يتلقون رواتبهم اليوم بسبب الديموقراطيين.

وقال الرئيس الاميركي، جلبت استثمارات للولايات المتحدة مقدارها 17 تريليون دولار وسيصل الرقم إلى 20 قريبا.

وأكد ان العاصمة الاميركية واشنطن أصبحت مدينة آمنة بفضل نشر الحرس الوطني فيها.