عبدالعزيز الشايع: النتائج ليست مجرد أرقام تنمو بل شهادة عملية على قوة النموذج المؤسسي

التزامنا بالابتكار والاستثمار بالكفاءات الوطنية يجعلنا متفائلين بأداء المرحلة المقبلة للنمو المستدام

عادل الماجد: أساسيات «بوبيان» المتينة واحتياطياته الكبيرة تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية

نسعى دائماً إلى تعزيز دور الاقتصاد الرقمي وزيادة دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا

اتساقا مع استراتيجيته للنمو المستدام، وتعزيز موقعه الريادي في قطاع المصارف الإسلامية محليا وإقليميا ودوليا، تمكن بنك بوبيان، بقيادته التنفيذية من تحقيق نمو في مؤشراته المالية للربع الثالث من 2025، مستكملا سلسلة نجاحاته الاستثنائية للنمو المستدام، التي تظهر قوة مركزه المالي، وتبرهن على مكانته المتأصلة كأحد أكبر البنوك الشاملة في القطاع المصرفي الكويتي.



وشهدت نتائج أعمال «بوبيان» المسجلة بنهاية سبتمبر 2025 ارتفاعا ملموسا، حيث حقق أرباحا صافية بلغت 78 مليون دينار بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الأرباح قبل الضرائب 90 مليون دينار بنمو 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 16 فلسا.



واستمر «بوبيان» في تحقيق النمو منذ بداية 2025، لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، ليعزز مع ذلك من استراتيجيته للنمو المستدام، مدفوعا بنموذج أعمال مميز، استطاع من خلاله تعزيز الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على الإدارة المثلي للموارد لزيادة معدلات الربحية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية.



وخلال الفترة ذاتها ارتفعت أصول البنك إلى 10.2 مليارات دينار بنسبة نمو 13% عن العام الماضي، كما بلغت محفظة التمويل 7.6 مليارات دينار بنمو 11%، وبلغت الأرباح التشغيلية 101 مليون دينار بزيادة 11%، وارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12%.



رؤية إستراتيجية واضحة



وفي تعليقه على النتائج المالية للبنك، أوضح رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع أن نتائج «بوبيان» المعلنة ليست مجرد أرقام تعكس النمو، بل شهادة عملية على قوة النموذج المؤسسي ووضوح الرؤية الاستراتيجية، التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للإنجاز وتحقيق النمو المستدام.



وأشار إلى أن استراتيجية «بوبيان» الحالية تشكل خارطة طريق طموحة تقوم على التوسع المدروس، والابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ قيم الاستدامة مع إدارة حصيفة للتحديات، مضيفا: «ما تحقق حتى الآن خطوة في مسيرة أطول نحو بناء بنك أكثر تأثيرا في مستقبل الصيرفة الإسلامية، بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء».



وتابع الشايع بالقول: «ثقتنا كبيرة في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من النجاحات بفضل التزامنا بالابتكار والاستثمار في العنصر البشري، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي التي تضع التميز والتجديد في صميم كل ما نقوم به».



نمو متواصل



من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد، أنه في إطار الاستراتيجية الفاعلة للإدارة التنفيذية للبنك ومجلس إدارته، حافظ «بوبيان» على تحقيق التوازن بين نموه المستهدف للربحية القائمة على معدلات تشغيل عالية والتوسع في السوق المحلي، مع الانطلاق واستكشاف مجالات جديدة في الاستثمار، مدفوعا باستراتيجيات تستشرف المستقبل في مختلف قطاعاته بما يضمن تحقيق عوائد مميزة ومتنوعة.



وقال: «أصبح الابتكار الرقمي والاستثمار في التقنيات الحديثة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في الدورة الاقتصادية، وزيادة دعم المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا، إلى جانب التزامنا بتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات محليا وإقليميا ودوليا».



وأكد أن «بوبيان» يتمتع بأساسيات قوية للمساهمة الفاعلة في تمويل المشاريع التنموية، مدعوما بملاءة مالية عالية واحتياطيات كبيرة ومستويات سيولة مرنة للتوظيف تنمويا ورأسمال مستقر، فضلا عن تملكه مصادر تمويل مختلفة، مؤكدا حرص البنك وقدرته العالية على أن يكون شريكا استراتيجيا في تمويل المشاريع الكبرى المرتقبة والمحتملة في البلاد.



وأضاف الماجد: «نواصل في «بوبيان» العمل وفق رؤية إستراتيجية متكاملة تضع العميل في صميم أولوياتنا، وتنطلق من فهم احتياجاته وتطلعاته المتجددة، وتقديم حلول مالية مرنة وموثوقة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مؤكدا أن الجمع بين الإبداع المصرفي، وتطوير الكفاءات البشرية، وتبني ثقافة مؤسسية مرنة، سيمكن «بوبيان» من مواصلة مسيرته بثبات نحو تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك الإسلامية الرائدة إقليميا وعالميا».

قطاع الشركات

أطلق «بوبيان» مجموعة جديدة ومتميزة من خدمات المعاملات المصرفية، تعد الأولى من نوعها في السوق الكويتي، تم تصميمها لتمنح العملاء من قطاع الشركات حلول متقدمة في إدارة السيولة ورأس المال بكفاءة غير مسبوقة، وتشمل الربط المباشر



(Host-to-Host) للمدفوعات، وخدمات التجارة وتمويل سلسلة التوريد، وحلولا شاملة لإدارة الخزينة.



ودشن البنك برنامج جديد لإصدار شهادات إيداع بقيمة 2 مليار دولار، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتكون الأولى من نوعها لبنك كويتي. ويتيح البرنامج للمستثمرين شهادات إيداع قصيرة الأجل، لمدة تتراوح من شهر واحد إلى سنة. وفي نقلة نوعية في دعم شركات التكنولوجيا المالية، تم إطلاق برنامج «الخدمات المصرفية كخدمة «Banking as a Service» or «BaaS»، لشركات التكنولوجيا المالية، والذي يوفر مجموعة من الخدمات تمثل العمود الفقري لمعظم ابتكارات التكنولوجيا المالية والشمول المالي، حيث تشمل هذه المنظومة خدمة إضافة البطاقات المصرفية للمحافظ الرقمية



Bin Sponsorship، وخدمة رقم الحساب المصرفي الافتراضي Virtual IBAN، وأجهزة الصراف الآلي ATM as a Service.



ومع الإعلان عن هذا البرنامج، يكون «بوبيان» من أوائل البنوك الكويتية التي تحصل على موافقات بنك الكويت المركزي في هذا المجال، مؤكدا ريادته في دعم منظومة الابتكار الرقمي لقطاع شركات التكنولوجيا المالية.