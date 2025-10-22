سجل سعر الذهب أكبر تراجع يومي له في 4 سنوات، بعد أسابيع من المكاسب السريعة التي دفعت المؤشرات الفنية إلى مستويات تبدو مجهدة، حيث انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة ٦% إلى 4١٢٨.9 دولارا للأوقية خلال تداولات امس، بعد أن بلغ ذروة جديدة عند 4381.52 دولارا للأونصة أول من أمس.



وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة نسبيا مع تراجع التوترات بين أميركا والصين، حيث يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، إلى جانب انتهاء موسم الشراء الموسمي في الهند.



وقد واصل الذهب في السوق الفورية خسائره، متراجعا بأكبر قدر في 4 سنوات، حيث انخفض بنسبة تصل إلى 5%.