بدأت طيران الجزيرة حملة عروض جديدة وحصرية لمدة 72 ساعة، تقدم فيها خصما بنسبة 20% على الرحلات إلى العديد من الوجهات ضمن الشبكة التي تخدمها، وذلك باستخدام الرمز الخاص «J9SALE20» عند الحجز عبر موقع طيران الجزيرة الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية أو بالاتصال على مركز العملاء.



وبهذا العرض، يحصل المسافرون الذين يقومون بالحجز عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق على وزن 5 كيلوغرامات إضافية مجانية على الأمتعة المسجلة. ويسري العرض من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، فيما تشمل فترة السفر من 1 نوفمبر حتى 17 ديسمبر 2025، ما يجعله فرصة مثالية للتخطيط لعملاء موسم الشتاء أو زيارة العائلة أو الاستمتاع بعطلة قبل نهاية العام.



وقال رئيس القطاع التجاري في طيران الجزيرة، بول كارول: «تضع طيران الجزيرة عملائها في المقام الأول دائما، وهذا العرض الحصري هو دليل على التزامنا بجعل السفر أكثر سهولة وفي متناول الجميع. مع اقتراب موسم الشتاء، أردنا منح المسافرين إمكانية اكتشاف وجهات جديدة أو زيارة أحبائهم بقيمة تنافسية وخصم 20% يشجعهم على اختيار السفر والحجز بكل راحة».



وتوصي طيران الجزيرة بالحجز المبكر لتأمين مواعيد السفر المفضلة، حيث تخضع المقاعد لتوافرها، في حين تطبق الشروط والأحكام المعتادة على العرض.