في إطار سعيه المستمر لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وتقديم حلول مصرفية ذكية، أعلن بنك برقان عن إطلاق خدمات رقمية جديدة متطورة في التمويل التجاري على منصته الإلكترونية TBS Online، تتيح لعملاء البنك من الشركات إصدار وتعديل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بالكامل عبر الإنترنت، مما يقلل الأعمال الورقية ويسرع إتمام المعاملات.



ويعتبر هذا الإنجاز خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي التي يتبناها بنك برقان، فضلا عن أنه يعكس التزامه بالابتكار، ويسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال تبسيط إجراءات التمويل التجاري، يمكن بنك برقان الشركات في الكويت والمنطقة من إنجاز أعمالها بسرعة وسهولة وأمان أكبر، مما يعزز ثقتهم بخدماته ومنتجاته.



تعقيبا على ذلك، قال محمد الزنكي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك: يعكس هذا الإنجاز التزام بنك برقان بالابتكار الرقمي، مع مواصلة دوره الريادي في تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الكويت. ومن خلال الجمع بين التحول الرقمي وحلول التمويل الاستراتيجي، يرسخ البنك مكانته كشريك موثوق للشركات محليا وفي الأسواق الإقليمية.



إلى جانب إنجازاته الرقمية، يواصل بنك برقان دوره الفاعل في تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية الوطنية، إذ أسهم البنك في دعم مشاريع حيوية في قطاعات الإسكان، الرعاية الصحية، والبنية التحتية، وقدم تمويلا لشركات رائدة في مجالات النفط، والطاقة، والمرافق. كما كان للبنك بصمة واضحة في صفقات تمويل مشترك بارزة. وتتضمن محفظة تمويلاته أيضا مشاريع تطوير سكنية تهدف إلى توسيع نطاق المساكن الميسرة، إلى جانب دعمه لمبادرات إقليمية متنوعة.



وفي إطار استراتيجيته المستقبلية، يبدي بنك برقان حرصه على تطوير خدماته المصرفية للشركات وتحسينها بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء، كما يعتزم تطوير حلول رقمية مبتكرة تتميز بالكفاءة، والأمان، وسهولة الاستخدام. ويهدف البنك من خلال الجمع بين الحلول الرقمية المتطورة والحلول التمويلية الفعالة، إلى دعم نمو الشركات وتحسين أدائها، بما يخدم أهداف رؤية الكويت 2035.