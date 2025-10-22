الحرس يواكب ثورة الذكاء الاصطناعي ويستفيد منه في المراقبة وتأمين المنشآت الحيوية والإنذار المبكر



شاركت الكويت ممثلة بوكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ووفد الحرس الوطني في الاجتماع السنوي لمنظمة الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري (FIEP)، والذي يعقد برئاسة الجمهورية الفرنسية.



ونقل وكيل الحرس الوطني في كلمة له خلال الاجتماع تحيات القيادة السياسية ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتقديرهما لجهود أعضاء المنظمة في تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء بما يحفظ أمنها واستقرارها.



وتقدم وكيل الحرس الوطني بالشكر إلى القائد العام لقوات الدرك الفرنسي الفريق أول هوبير بونو تقديرا للإنجازات التي تحققت خلال رئاسته للمنظمة، متمنيا لجمهورية الأرجنتين الصديقة التوفيق والسداد خلال رئاستها للمنظمة خلال الفترة المقبلة.



وقال الفريق البرجس في كلمته إن اجتماع المنظمة ينعقد تحت عنوان «تأثير وتحديات الذكاء الاصطناعي على قوات الدرك»، وقد عمل أعضاء المنظمة، ومن بينهم الحرس الوطني الكويتي على مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال أهداف خطته الاستراتيجية (2030 - حماية وطن) والاستفادة منه في مجالات المراقبة وتأمين المنشآت الحيوية والإنذار المبكر والتدريب وتعزيز الابتكار والأداء المؤسسي، مع إدراكنا لتحدياته، مما يستوجب تضافر الجهود بين الدول الأعضاء في المنظمة ليكون أداة للبناء ضمن استراتيجية رقمية شاملة وتطوير سياسات واضحة لاستخدامه.



وخلال المشاركة في الاجتماع التقى وكيل الحرس الوطني وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأمنية مع دولة الكويت، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا الصديقة.



وكان وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس بحث مع قائد الحرس الوطني الإماراتي اللواء الركن صالح العامري سبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي أن الفريق البرجس والوفد المرافق له التقى اللواء العامري خلال مشاركته في اجتماع منظمة «FIEP».



وأوضح البيان أن الحرس الوطني انضم في عام 2019 إلى منظمة «FIEP» التي تضم دولا عربية وأجنبية من مختلف أنحاء العالم بما يعزز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في الأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات.