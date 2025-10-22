

حنان عبدالمعبود



أعلن نائب المدير العام لتجربة الزوار بالمركز العلمي أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي محمد السنعوسي عن انطلاق عرض فيلم «T-REX» الفائز بالعديد من الجوائز العالمية، على الشاشة آي ماكس العملاقة في المركز العلمي بحضور مجموعة من الطلبة المهتمين بعلم الحفريات إلى جانب موظفي المركز العلمي وأصحاب العضوية السنوية.



وقال السنعوسي: «نحن فخورون بتقديم هذا العمل السينمائي العلمي المميز لجمهورنا في الكويت، فيلم T-REX لا يقدم مجرد تجربة ترفيهية، بل رحلة علمية تثقيفية تعزز الفضول لدى الشباب وتشجعهم على استكشاف العلوم الطبيعية، مشيرا إلى ان استضافة طلبة مهتمين بالأحافير يؤكد التزامنا ببناء جسور تعاون مع المؤسسات الأكاديمية وتعزيز الشغف بالعلم لدى الجيل القادم».



من جانبها، قالت مدير إدارة التعليم والبرامج بالمركز العلمي دنيا الدغيشم ان الفيلم يتناول أكبر أنواع الوحوش المفترسة على الأرض وهو ديناصورT-REX، ويأخذ الفيلم المشاهدين في رحلة مثيرة عبر الزمن للتعرف على أشهر وأقوى المفترسات في تاريخ الأرض لدراسة الأحافير واكتشافات أحافير الديناصور تيرانوصورس ريكس.



وأشارت إلى أن هذا العرض يأتي ضمن جهوده المستمرة لتقديم محتوى علمي عالمي المستوى يسهم في نشر الثقافة العلمية بطريقة مبتكرة وجذابة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ومن بينهم السفارة الأميركية في الكويت.



بدوره، أوضح رئيس وحدة الفعاليات والاتصالات بالمركز العلمي محمد الفارس أن الفيلم من أحدث الأفلام بالسينما وهو وثائقي تعليمي من إنتاج وتوزيع شركة Giant Screen Films العالمية، ويجمع بين أحدث الأبحاث العلمية وسرد سينمائي مشوق ومؤثرات بصرية مذهلة ليقدم للمشاهدين الصورة الأدق والأكثر واقعية لملك السحالي الطاغية.