

ضمن خططه المستمرة لزيادة حضوره في السوق الكويتي، أقام البنك الأهلي الكويتي جناحا في الجامعة الأسترالية في الكويت، من أجل تعريف الطلبة بأحدث المزايا والعروض الحصرية التي يقدمها ضمن حساب الطالب A+ والذي تم تصميمه خصوصا للعملاء من 16 إلى 25 عاما لمنحهم مزايا حصرية تشمل تذاكر سينما مجانية، وخصومات متنوعة وبطاقة مسبقة الدفع مجانا، وغيرها من العروض الاستثنائية.



وتأتي المبادرة حرصا من البنك الأهلي الكويتي على تلبية احتياجات الطلبة والشباب وتقديم تجرية مصرفية مميزة تتوافق مع طموحاتهم على مختلف الصعد.



ويعكس تواجد البنك في الجامعة حرصه على التفاعل في المرافق التعليمية داخل الكويت لتعزيز مكانته التنافسية وتأكيد التزامه بتقديم خدمات مصرفية تواكب التطورات المستمرة في القطاع المصرفي.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي: نحرص على دعم الطلبة في رحلتهم الأكاديمية، ولذا نعمل في كل عام دراسي على إقامة جناح في الجامعة الأسترالية وغيرها من الجامعات في جميع أنحاء الكويت، من أجل التعريف بحلولنا، وتقديم عروض حصرية للطلبة، وشرح أحدث الإضافات والابتكارات في خدماتنا وحساباتنا المصرفية المتنوعة، والتي نقدمها لتكون بمنزلة الحل الأمثل لهم لتنفيذ جميع المعاملات المصرفية والمالية.



وأكدت معرفي أن البنك يركز على شريحة الشباب ويخطط للتواجد والمشاركة في العديد من الفعاليات بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات، من أجل تنفيذ خططه وتأكيد دوره كمؤسسة مصرفية حريصة على تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع المحلي.