سلط عدد من الخبراء الضوء على أن تخزين الجبن بطريقة غير صحيحة يؤدي إلى فقدان نكهته الطازجة بسرعة، ويؤثر على جودة الأجبان المختلفة ما يفقدها قيمتها الغذائية. وأوضحت جيل ألين، أن «أسوأ خطأ يمكن ارتكابه عند تخزين الجبن هو وضع أنواع مختلفة معا في العبوة نفسها».



وقالت: «على سبيل المثال، إذا وضعت الجبن الأزرق مع الشيدر في العبوة نفسها، فإن العفن يتفاعل، ويصبح الشيدر وسطا مثاليا لتغذية جراثيم العفن الأزرق». ووفقا لألين، يفضل دائما الاحتفاظ بالجبن في عبواته الأصلية، مع تثبيت الطرف المفتوح بشريط مطاطي بعد استخدام ما تحتاجه. وأضافت: «يمكنك استخدام بدائل مثل ورق الشمع أو أكياس الجبن، فهي توفر بيئة مثالية لتخزين الجبن».



ويمكن تجميد الجبن، لكن يجب اتباع قواعد معينة للحفاظ على الجودة: يجب تجنب تجميد قطع الجبن وينصح بتجميد الجبن المبشور فقط، واستخدامه لاحقا في الطهي لأنه يذوب بسهولة.



وتتحمل الأجبان الصلبة التجميد لمدة تصل إلى شهرين، بينما لا تتحمل الأجبان الطرية مثل الفيتا والجبن الكريمي الظروف نفسها، إذ تصبح سائلة عند الذوبان. وفي حال كانت الوصفة تتطلب جبنا طريا، مثل صلصة المعكرونة، يمكن تجميده مؤقتا للحفاظ عليه.



