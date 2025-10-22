تقبل الرئيس السوري أحمد الشرع أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول، في ظل الانفتاح العربي والدولي على دمشق بعد تسلمه مقاليد الحكم.



وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) ان «د.فيصل بن سعود المجفل قدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية إلى فخامة الرئيس أحمد الشرع».



وأضافت «واس» ان السفير المجفل نقل خلال استقبال الشرع له «تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسورية المزيد من التقدم والازدهار».



من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الشرع تقبل أوراق اعتماد السفير المجفل، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.



كما تقبل الرئيس السوري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور الشيباني، أوراق اعتماد السفير ستيفانو رافانيان، سفيرا لإيطاليا، والسفير روبين خارازيان سفيرا لأرمينيا في سورية، وذلك بحضور وزير الخارجية أيضا.