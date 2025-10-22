دمشق - هدى العبود



كشف الفنان والكاتب حسام تحسين بيك، عن سبب الانتقادات التي وصفت بالحادة لمسلسلات البيئة الشامية، وعلى رأسها «باب الحارة»، معتبرا أنها تسيء إلى تاريخ دمشق وتشوه صورتها الأخلاقية والاجتماعية، وقال في اتصال هاتفي لـ «الأنباء»: سأنطلق بداية من لقاءات سابقة لي مع صحيفة «الأنباء» تحدثت فيها عن مسلسل «الكندوش» والظروف التي أحاطت به، وكيف أن النص لم يؤخذ كما كتبته حرفيا، ولاقى انتقادات سواء من بعض المخرجين أو النقاد، علما أن النص هو حقيقة هذه البيئة التي عشناها وعشتها أنا بتفاصيلها، لكن المخرج سمير حسين لم يلتزم أثناء التصوير بحرفية النص المكتوب على الورق، وما تم تصويره على الشاشة لم يتطابق تماما مع النص المكتوب، وأن بعض المشاهد لم تعالج بشكل جيد، مثل شخصية «ياسمين»، وهذا ينطبق على واقع الدراما الخاصة بالبيئة الشامية من حيث العادات والتقاليد والحقيقة المعاشة في تلك الفترة.



وتابع: شخصيا أعتبر أن هذه الأعمال تزوير للهوية البصرية والتاريخية لأهل دمشق، موضحا ان «الشروال» ليس جزءا من اللباس الدمشقي، بل كان مخصصا لأهالي الأرياف والعاملين في البساتين ومناطق محيطة مثل كفرسوسة وداريا وجوبر، والزي الدمشقي الأصيل هو «القنباز»، وهو رداء طويل ضيق من الأعلى ويتسع من الأسفل، معتبرا الإصرار على تقديم «الشروال» رمزا للبيئة الشامية خطأ إخراجيا وتاريخيا يشوه هوية المدينة.



كما انتقد البناء الدرامي لأعمال البيئة الشامية التي قدمت من خلال «باب الحارة»، فقال: المسلسل كله مشكلات وسحب خناجر وضرب، وهذا لا يشبه أخلاق الدمشقيين، معتبرا أن تبرير تلك المشاهد بوصفها «فانتازيا» لا يسقط مسؤولية صناعها، محذرا من أثرها السلبي في الوعي الجمعي وصورة المجتمع السوري عبر تكريس العنف والمبالغة بعيدا عن القيم الأصيلة لدمشق.



وتناول تحسين بيك صورة المرأة إعلاميا في تلك الأعمال، مؤكدا أن الدراما انتقصت من مكانتها التاريخية، فالمرأة الدمشقية، كما يقول، كانت تدير بيتها بحكمة واقتدار «كأنها تدير دولة مصغرة»، بينما تقدم دراميا في بعض المسلسلات للبيئة الشامية ثرثارة أو صاحبة مكائد، بما يقلل من قيمتها ودورها الحقيقي مجتمعيا.



وختم بيك: ولنا بما جرى بمسلسل «الكندوش» صرخة واقعية على ما تم تصويره من حيث تغير الواقع لتلك البيئة.



يذكر أن «الكندوش» ضم عددا من نجوم الدراما على المستوى السوري والعربي أبرزهم: أيمن زيدان وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وزهير عبد الكريم وسلاف فواخرجي وغيرهم، وهو مأخوذ من واقع البيئة الشامية.