«الذكاء الاجتماعي أهم من الذكاء الحسابي»
جاك ما، رجل الأعمال الصيني، يؤكد أن الذكاء في التعامل مع الآخرين في مجال الأعمال يكاد يكون أهم من الذكاء الحسابي في التعامل مع المال والأشياء.
«من يرمش أكثر يخاف أكثر»
تشيز هيوز، المحاضر الأميركي، يؤكد أن من يرمش أسرع يؤشر على أنه خائف من أن ينكشف لشيء فعله، ومن لا يرمش كثيرا ينتبه بتركيز لما يحدث أمامه دون خوف.
«العالم لن يشعرك بالأمان للاستمرار فيما ليس لك فيه نصيب»
روب ديال، المذيع الأميركي، يفصح عن أن لكل منا مكانه المحدد في هذا الكون، فإذا ذهبت إلى مكان لا تنتمي إليه فستجد العالم يتواطأ ليطردك منه. ويضيف: المشكلة هي هل تستمع لما يقوله العالم لك أم لا تسمعه؟!