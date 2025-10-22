بدأ أسرع قطار فائق السرعة في العالم، المعروف بـ «القطار الطلقة»، «سي آر 450»، سلسلة من اختبارات ما قبل دخول الخدمة على أحد خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة في الصين، حيث سجل سرعة بلغت 453 كيلومترا في الساعة لقطار واحد.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية يوم الاثنين الماضي، فإن سلسلة «سي آر 450»، التي تم تصميمها لتبلغ سرعة اختبار قصوى 450 كيلومترا في الساعة وسرعة تشغيل تجاري تبلغ 400 كيلومتر في الساعة، تخضع حاليا لاختبارات تأهيل على خط السكك الحديدية فائقة السرعة الذي يربط مدينتي شنغهاي في شرقي الصين وتشنغدو في جنوب غربيها.



ويمكن لهذا القطار الانطلاق من وضع التوقف إلى سرعة 350 كيلومترا في الساعة خلال 4 دقائق و40 ثانية فقط، وقد سجل قطاران من السلسلة رقما قياسيا بمرورهما المتقابل بسرعة نسبية بلغت 896 كيلومترا في الساعة.



ومقارنة بالطراز السابق «سي آر 400»، يتميز «سي آر 450» بمقدمة أطول وأكثر انسيابية، وانخفاض في ارتفاع السقف بمقدار 20 سنتيمترا، ووزن أقل بمقدار 50 طنا، مما يقلل المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 22%.



وتعمل حاليا القطارات فائقة السرعة من طراز «سي آر 400 فوشينغ» بسرعة تشغيلية تبلغ 350 كيلومترا في الساعة. ومن المقرر أن يقطع القطار «سي آر 450» مسافة 600 ألف كيلومتر دون أعطال قبل حصوله على الموافقة لنقل الركاب.