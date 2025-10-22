منصور السلطان



تمكنت إحدى دوريات شرطة نجدة العاصمة أثناء تجوالها على طريق الجهراء بالقرب من منطقة الدوحة من استيقاف سيارة مخالفة لقانون المرور «خطوط أرضية» وبالاستعلام عن هوية قائد المركبة تبين أنه مواطن ومطلوب للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام على ذمة قضية تعاطي مواد مخدرة، وبتفتيش سيارته عثر بحوزته على عدد 2 كيس صغير يشتبه في احتوائهما على مادة مخدرة بالإضافة إلى أدوات تعاط.



وعليه، تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ ما يلزم. من جهة اخرى، أسفرت حملة ليلية نفذها عدد من رجال أمن ومرور ونجدة محافظة حولي عن تحرير 1213 مخالفة مرورية من بينها التخطي الخطأ والالتفاف رغم وجود علامات تحذيرية، كما ضبط في الحملة 12 مخالفا لقانون الاقامة و3 أحداث من دون رخصة سوق إلى جانب ضبط 8 مركبات مطلوبة قضائيا.