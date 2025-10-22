مبارك التنيب



تعرض مواطن للنصب والاحتيال الصريح من قبل وافد زعم أنه شريك في شركة تجارة عامة ومقاولات، بل زعم انه وقع على عقود بذلك وتسلم مبلغا ماليا عبارة عن 12 ألف دينار قام بإنفاقه حسب قوله. وفي التفاصيل، تقدم مواطن ببلاغ إلى مخفر شرطة ميدان حولي أكد فيه تعرضه للنصب الاحتيال والسرقة، مشيرا إلى أن المدعي وافد، وسرد أقواله في محضر رسمي. وقال مصدر أمني: تمت إحالة ملف القضية إلى مباحث حولي، حيث جرى استدعاء المتهم وحضر من تلقاء نفسه، وبمناقشته في الواقعة اعترف بتهمة النصب والاحتيال وأقر بأنه قام بتحرير عقد مع الشاكي، وانه بالفعل تسلم مبلغا ماليا قدره 12000 دينار لعمل «ديكور وألمنيوم وأبواب» بمنزل الشاكي الكائن بمنطقة الشعب، وانه أنجز أعمالا دون أخرى، والسبب قيام المجني عليه بضربه (طراق) لتأخره في الأعمال المتفق عليها حسب العقد، واعترف بأنه أوهم الشاكي بأن لديه شركة مقاولات.



وبإجراء المزيد من التحريات، خلصت التحريات إلى أن المذكور ارتكب واقعة النصب والاحتيال، وانه تحايل على الشاكي وأوهمه بأنه شريك في شركة مقاولات وتم تحرير عقد اتفاق مع الشاكي بزعم أنها أوراق شركته وختم أسفل العقد باسمه، وانه تسلم من الشاكي المبلغ المذكور، وقام ببعض الأعمال المتفق عليها، ولم يكمل باقي الأعمال واستولى على باقي المبلغ المالي لصالحه الشخصي.



وذكر المصدر أن التحريات وكذلك صحيفة الحالة الجنائية أكدت أن الوافد من الأشخاص المعروفين بالنصب والاحتيال ولديه العديد من القضايا المرفوعة ضده، وقام بتكرار تلك الأفعال أكثر من مرة.