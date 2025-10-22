منصور السلطان



لقي وافد آسيوي في العقد الرابع من عمره مصرعه فجر أمس إثر تعرضه لحادث دهس مقابل منطقة جابر العلي، وذلك من قبل سيارة مواطن في العقد الثالث من عمره.



ووفقا لمصدر فإن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت فجر أمس بلاغا من قبل مواطن يفيد بأنه دهس شخصا على الطريق المحاذي لمنطقة جابر العلي، وعلى الفور انتقلت دوريات شرطة النجدة والاسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين ان الوافد كان يعبر الطريق فاصطدمت به سيارة المواطن ولقي حتفه، فيما أكد الداهس انه فوجئ بالوافد يعبر الطريق ولم يستطع تفادي الاصطدام به، تم استدعاء رحال الأدلة الحنائية والطبيب الشرعي الذي أمر بنقل الجثة.