انطلقت مساء الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث أقيمت 9 مباريات وشهدت 43 هدفا في مختلف الملاعب لعل أبرزها قمة ارسنال وأتلتيكو مدريد، حيث فاز متصدر الدوري الإنجليزي على ضيفه الإسباني بنتيجة 4-0.

كما استقبل برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني وفاز عليه بنتيجة كبيرة 6-1، وخرج مان سيتي لملاقاة فياريال، وفاز عليه 2-0، بينما استقبل نيوكاسل ضيفه بنفيكا البرتغالي، وفاز عليه 3-0 بينما تعادل كايرات ألماتي الكازاخستاني مع ضيفه بافوس القبرصي بدون أهداف.

هذا وحل باريس سان جرمان الفرنسي (حامل اللقب ) ضيفًا ثقيلا على باير ليفركوزن الألماني وحقق فوزا كاسحا بنتيجة 7-2، فيما استقبل رويال يونيون البلجيكي ضيفه إنتر الإيطالي، وفاز إنتر 4-0.

بدوره أكرم آيندهوفن الهولندي ضيفه نابولي وفاز عليه بنتيجة 6-2، وخسر كوبنهاجن الدنماركي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 4-2.