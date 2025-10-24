أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيهدم بشكل شبه كامل لبناء قاعة احتفالات يرغب في تشييدها، موضحا أن نطاق أعمال الهدم التي بدأت قبل أيام سيكون أوسع بكثير مما أشير إليه سابقا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إنه «بعد دراسة مع أفضل المهندسين المعماريين في العالم»، فإن الحل الأمثل سيكون «هدم» هذا الجناح.

وأضاف: «ستكون واحدة من أعظم قاعات الاحتفالات في العالم»، في الوقت الذي أثارت فيه صور الحفارات وهي تهدم أجزاء من جدران المبنى التاريخي انتقادات شديدة في صفوف المعارضة في الولايات المتحدة.

وتبلغ مساحة القاعة الجديدة نحو 90 ألف قدم مربعة، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض نفسه، وستتسع لـ 999 شخصا.