مع بدء العد التنازلي لأقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم تحت 17 سنة «فيفا ـ قطر 2025»، أعرب لاعبو منتخب الإمارات للناشئين عن اعتزازهم بالمشاركة في الحدث العالمي، مؤكدين عزمهم على تحقيق نتائج تدعو للفخر وتلقي الضوء على إمكانات كرة القدم الإماراتية.



ومع استكمال استعدادات المنتخب الإماراتي للمشاركة في البطولة المرتقبة، أكد اللاعبون أنهم يحملون مسؤولية كبيرة لتقديم أفضل أداء ممكن في مونديال الناشئين، الذي تستضيفه قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.



وفي مقابلة أجرتها اللجنة المحلية المنظمة للبطولة مع اللاعبين، قال حارس المرمى جاسم الحمادي انه يتطلع إلى انطلاق البطولة، مضيفا: «استمتعت بتجربة رائعة في حضور المباريات في كأس العالم «فيفا ـ قطر 2022» والآن أشعر بسعادة غامرة، لأنني سألعب وأتدرب في نفس المرافق التي لعب وتمرن فيها ميسي ورونالدو».



وتابع الحمادي: «نفخر بالمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، وفي نفس الوقت نشعر بمسؤولية كبيرة. سأبذل قصارى جهدي لكي أمثل الإمارات بأفضل صورة، وأطمح أن ألعب في صفوف المنتخب الأول بالمستقبل».



بينما قال اللاعب عبدالرحمن العواني: «كرة القدم تعني كل شيء بالنسبة لي، وهذه أول بطولة رئيسية أشارك فيها، وستفتح لي آفاقا جديدة. سنقدم أفضل أداء لدينا وأرغب في أن أجعل عائلتي وبلدي فخورة بنا».



من جانبه، أعرب مساعد المدرب واللاعب السابق في منتخب الإمارات نواف مبارك، عن إعجابه بالإمكانات الاستثنائية في قطر بما فيها البنية التحتية المتطورة والمنشآت والمرافق الرياضية الحديثة، والمستوى الرفيع في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.



وقال: «قطر أبهرتنا في مونديال 2022، وأثبتت للجميع أنها تمتلك قدرات تنظيمية استثنائية. يسرنا التواجد في دولة كل ما فيها يستحق الإشادة والتقدير، من بنية تحتية، وفنادق، وملاعب، ومواصلات، وعمليات تنظيم واستضافة عالمية المستوى».



وأشار مبارك إلى أن طموح منتخب الإمارات للناشئين واضح وجريء، ويتمثل في إحراز أفضل نتيجة ممكنة، وأن يؤكدوا للعالم أن منتخب الإمارات يمتلك القدرة على منافسة أبرز المدارس الكروية في العالم.



يذكر أن نسخة عام 2025 من كأس العالم للناشئين ستكون الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم، مع مشاركة 48 منتخبا وذلك لأول مرة. ومن المقرر أن تستضيف قطر خمس نسخ متتالية حتى عام 2029.



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد المنتخب الإماراتي للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا، حيث يستهل مشواره في 3 نوفمبر في المباراة التي تجمعه مع كوستاريكا في ملعب رقم 8 بمجمع المسابقات في أسباير زون، الذي يستضيف جميع المباريات البالغ عددها 104 مباريات.



وتتوافر تذاكر المباريات رقميا بفئات يومية مختلفة وبأسعار تبدأ من 20 ريالا قطريا، حيث يمكن للمشجعين حضور أكثر من مباراة في اليوم، إلى جانب الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية التي تقام على هامش المباريات. وتتوافر لمشجعي المنتخب القطري تذاكر «شجع منتخبك»، والتي تتيح لهم حضور مباريات «عنابي الناشئين» خلال دور المجموعات. ويسدل الستار على البطولة في 27 نوفمبر باستاد خليفة الدولي، وتتوافر تذاكر المباراة النهائية في فئتين، وبسعر يبدأ من 15 ريالا قطريا.