نمو متسارع في عدد العملاء وتداول متزايد للعملاء الحاليين ونشاط ملحوظ في المنصة ومحطات بارزة في السوق تؤكد طموح المرحلة





واصلت مجموعة CFI المالية، المزود الرائد للتداول الإلكتروني في المنطقة، مسيرتها التصاعدية، حيث اختتمت الربع الثالث من عام 2025 بحجم تداول بلغ 1.55 تريليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 3% عن الربع الثاني من عام 2025، وزيادة ملحوظة بنسبة 54% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.



وقد ساهم في هذا النمو تحقيق المجموعة رقما قياسيا في شهر سبتمبر، حيث وصلت إلى أعلى حجم تداول شهري لها على الإطلاق، وهو 625 مليار دولار أميركي، والذي يعتبر إنجازا يعكس التزام المجموعة الراسخ بالأداء والتكنولوجيا والابتكار الذي يركز على خدمة العملاء.

نمو متواصل للعملاء وتفاعل مستمر



تعكس نتائج CFI للربع الثالث من عام 2025 ليس فقط نموا مستداما في التداول، بل أيضا زيادة كبيرة في نشاط المنصة وثقة المستخدمين:



٭ ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 28% على أساس سنوي.



٭ نمت الحسابات الممولة حتى تاريخه بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يؤكد استمرار وتيرة التوسع ونجاح استراتيجيات جذب العملاء الجدد.

أبرز أحداث القيادة والنمو العالمي



شهد الربع الثالث تطورات محورية في نمو CFI العالمي وقيادتها التنفيذية:



٭ تم تعيين عمر خالد رئيسا تنفيذيا للتسويق، بخبرة تزيد على 15 عاما في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لقيادة استراتيجية العلامة التجارية والنمو العالمي.



٭ حصلت CFI على موافقة الجهات التنظيمية لإنشاء مكتب تمثيلي في كولومبيا، ما يمثل خطوة أساسية في سوق أميركا اللاتينية، ويعزز التزامها بالتوسع العالمي.



٭ أطلقت CFI عملياتها التشغيلية في البحرين بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، ما وسع نطاق حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد التزامها بتوفير خدمات إقليمية متميزة.

استمرار تميز العلامة التجارية



بناء على إنجازاتها السابقة في عام 2025، واصلت CFI تعزيز حضور علامتها التجارية عالميا من خلال سفراء عالميين وشراكات استراتيجية:



٭ واصل لويس هاميلتون وماريا شارابوفا العمل كسفيرين عالميين لعلامة CFI التجارية، ما يعكس القيم المشتركة المتمثلة في الدقة والأداء والتأثير العالمي.



٭ تعكس شراكة CFI الاستراتيجية مع الاتحاد المصري لكرة السلة في وقت سابق من هذا العام التزامها الراسخ تجاه المجتمعات الإقليمية والتنمية الشعبية.



٭ كما حصلت CFI على جائزتين مرموقتين في الربع الثالث:



1 ـ أفضل منصة تداول للعام ـ Finance ME 2025.



2 ـ أفضل مكان للعمل ـ منطقة آسيا 2025، احتفالا بثقافة CFI في التمكين والتميز.



وعلق زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI: «أظهر هذا الربع أن CFI لا تشهد نموا فحسب، بل تتسارع أيضا من خلال مشاركة أقوى وتوسع أذكى ودقة تنفيذ أعلى. ومع دخولنا المرحلة الأخيرة من عام 2025، نواصل تركيزنا على تقديم تجارب تداول شاملة تمكن العملاء، في جميع الأسواق التي نخدمها».



مع تقدم عام 2025، تظل CFI تركز على توسيع نطاق الابتكار وتوسيع حضورها في السوق وتقديم تجارب تداول عالمية المستوى لقاعدة عملاء عالمية متنامية.



حول مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد على 25 عاما. وتعمل المجموعة من عدة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.



وتعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم حلولا مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.



ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرا عالميا لعلامتها التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعما للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.