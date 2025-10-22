أصدرت محكمة العدل الدولية حكما يلزم إسرائيل بتيسير عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات المقدمة من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة بشأن القضية المرتبطة بالتزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.



وأعلن رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا، الرأي الاستشاري الذي يقضي بأنه من واجبات إسرائيل، كقوة احتلال، تسهيل عبور وإيصال المساعدات إلى غزة.



وقالت المحكمة إن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة الأممية بالأراضي الفلسطينية، مؤكدة انه يتعين عليها ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.



ولفتت إلى أن نحو 1100 فلسطيني قتلوا في مراكز توزيع المساعدان التابعة لمؤسسة «غزة الإنسانية»، لافتة إلى انه لا يمكن أن تؤدي حاليا أي جهة دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).