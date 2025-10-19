اللافي: شراكتنا مع “جنفارم” خطوة لتعزيز التعليم والابتكار في طب الجلد

البذالي: إطلاق دواء “انستيلار” يمثل نقلة نوعية في علاج الصدفية المزمنة

أكدت رئيسة رابطة أطباء الجلد الكويتية الدكتورة أطلال خالد اللافي، أن مرض الصدفية يُعد من الأمراض الجلدية المزمنة، مشيرة إلى أن الكويت تضم نحو 67 ألف مريض، أي ما يعادل من 1 إلى 3 في المئة من السكان.

جاء ذلك خلال توقيع شراكة إستراتيجية بين رابطة أطباء الجلد الكويتية وشركة “جنفارم”، بهدف تعزيز التعليم والابتكار في مجال الأمراض الجلدية داخل الكويت وخارجها.

وأوضحت اللافي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل نموذجاً للتعاون بين القطاعين الطبي والصيدلاني، حيث ستسهم “جنفارم” في دعم أنشطة الرابطة على صعيد البحث العلمي، وتطوير المعلومات الطبية، والأنشطة التعليمية والتوعوية الموجهة للأطباء والمرضى على حد سواء.

وأضافت أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين أطباء الجلدية في الكويت ونظرائهم في الدول المجاورة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً خليجياً موسعاً وتبادلاً للخبرات العلمية في هذا المجال الحيوي.

من جانبها، أوضحت أمين رابطة أطباء الجلد الكويتية، الدكتورة عبير البذالي، أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق دواء “انستيلار” في الكويت، وهو على شكل علاج موضعي مبتكر لعلاج مرض الصدفية المزمنة.

وأشارت البذالي إلى أن الدواء يُعد من أحدث العلاجات المتوفرة عالمياً، حيث يُستخدم مرة واحدة يومياً، ويمتاز بسهولة الامتصاص وسرعة التحسن السريري مقارنة بالمستحضرات التقليدية، مؤكدة أنه يمثل إضافة نوعية لتحسين جودة حياة المرضى.

واختتمت البذالي تصريحها بالتأكيد على أن رابطة أطباء الجلد الكويتية ترحب بإطلاق هذا العلاج الحديث، وتطمح من خلال التعاون مع “جنفارم” إلى رفع كفاءة العلاج ودعم الأبحاث والتعليم الطبي المستمر (CME) بما يخدم المرضى والمجتمع الطبي في الكويت.



وأكد كريم سمايرة، الرئيس التنفيذي لشركة جنفارم، أن الشراكة مع جمعية أطباء الجلد الكويتية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الرعاية الجلدية في البلاد، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأطباء وتزويدهم بأحدث الابتكارات العلاجية.

وقال سمايرة إن “جنفارم” تسعى من خلال مبادراتها التعليمية المستمرة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى، وضمان حصولهم على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال العلاجات الجلدية المتخصصة