أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان لها أمس الأول عن إلغاء برمجة مباراة فياريال وبرشلونة ضمن الدوري المحلي في ميامي في ديسمبر المقبل.



وكتبت الرابطة «تود رابطة الدوري الإسباني إبلاغكم بأنه بعد مناقشات مع الجهة المنظمة للمباراة في ميامي، أعلنت الأخيرة قرارها بإلغاء الحدث بسبب حالة عدم اليقين التي سادت إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة»، معربة عن أسفها لعدم تمكنها من اغتنام «هذه الفرصة التاريخية» لتنظيم مباراة دوري في الخارج لأول مرة.



ولاقت مبادرة إقامة المباراة بين فياريال وبرشلونة في ميامي استنكارا واسعا من الأندية الإسبانية في الأيام الأخيرة، وعلى رأسها ريال مدريد، وكذلك من لاعبي برشلونة، بينهم الهولندي فرينكي دي يونغ.



وبناء على طلب رابطة اللاعبين الإسبان، رفضت جميع فرق الدوري الإسباني لعب الثواني الأولى لمبارياتهم نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على هذا المشروع. وازداد الضغط في الساعات الأخيرة، لاسيما عقب تصريحات لاعبي ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا وداني كارفاخال اللذين زعما أن إقامة المباراة في الولايات المتحدة «ستشوه المنافسة وتصب في مصلحة برشلونة».



وكان من المفترض أن تطرح التذاكر الأولى للمباراة التي كان مقررا إقامتها في 20 ديسمبر على ملعب «هارد روك»، لكن المبيعات المسبقة «أجلت» إلى أجل غير مسمى بسبب المعارضة للمشروع في إسبانيا.



وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا)، رغم معارضته لنقل مباريات الدوري، أنه سمح لفرق الدوري الإسباني (الليغا) والدوري الإيطالي (الدوري الإيطالي) بإقامة مباراتي فياريال ضد برشلونة في ميامي، وميلان ضد كومو في أستراليا، متسببا في معارضة العديد من الأندية ومجموعات المشجعين في جميع أنحاء أوروبا.