واصلت أندية باريس سان جرمان حامل اللقب وإنتر ميلان الإيطالي وصيفه وأرسنال الانجليزي انطلاقتها المثالية في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بمواصلتها العلامة الكاملة وبانتصارات كبيرة في أمسية شهدت تسجيل 43 هدفا في تسع مباريات الثلاثاء في افتتاح الجولة الثالثة.



وعاد النادي الباريسي بفوز ساحق من أرض مضيفه باير ليفركوزن الألماني 7-2، وحذا حذوه إنتر بتغلبه على مضيفه جات جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة، فيما أكرم أرسنال وفادة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 أيضا.



واستعاد برشلونة توازنه بفوز كبير على ضيفه أولمبياكوس اليوناني المنقوص 6-1، ومانشستر سيتي بفوزه الثمين على مضيفه فياريال الاسباني 2-0، وقلب آيندهوفن الهولندي الطاولة على ضيفه نابولي الإيطالي وسحقه 6-2.



حافظ باريس سان جرمان على الصدارة بفوز عريض على مضيفه باير ليفركوزن 7-2.



وأكمل الفريقان اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما رفع الحكم البطاقة الحمراء بوجه قائد أصحاب الأرض روبرت أندريش (33)، قبل أن يطرد بعد 4 دقائق مدافع الضيوف الأوكراني إيليا زابارني.



وعادل «باريس» بفوزه على ليفركوزن أطول سلسلة انتصارات له في المسابقة القارية الأم، حيث كان سبق له أن حقق 6 انتصارات تواليا بين سبتمبر وديسمبر 1994.



وحذا إنتر المعروف ب «النيراتزوري» حذو البطل بفوز ثالث تواليا وكان على حساب سان جيلواز برباعية تناوب على تسجيلها الهولندي دنزل دمفريس (41) والارجنتيني لاوتارو مارتينيز (45+1) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (53 من ركلة جزاء) وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو (76).



وواصل برشلونة صحوته قبل مواجهة الكلاسيكو مع غريمه اللدود ريال مدريد الأحد المقبل بفوزه الساحق على ضيفه أولمبياكوس المنقوص 6-1.



وفرض فيرمين لوبيز نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية «هاتريك» (7 و39 و76)، فيما سجل الانجليزي ماركوس راشفورد ثنائية (74 و79)، ولامين جمال الهدف الثالث (68 من ركلة جزاء).



وسجل المغربي أيوب الكعبي (54 من ركلة جزاء) هدف أولمبياكوس.



وأعاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات في دوري الأبطال بقيادته إلى الفوز على مضيفه فياريال 2-0.



وافتتح هالاند التسجيل (17) رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم، وإلى 53 في 51 مباراة في تاريخ مشاركته بها.



كما رفع العملاق النرويجي غلته من الأهداف مع «السيتي» إلى 15 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز الشباك للمرة الثانية عشرة تواليا مع ناديه ومنتخب بلاده (22 هدفا).



وتغلب نيوكاسل الانجليزي على بنفيكا البرتغالي 3-0، وعاد بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين على مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 4-2. وتعادل كايرات الكازاخستاني سلبا مع ضيفه بافوس القبرصي.