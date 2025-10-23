أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ما دام لدى واشنطن مطالب «مبالغ فيها وغير معقولة».



وقال عراقجي في تصريح للصحفيين في مدينة مشهد شمال شرقي إيران إن «طهران لن تعود إلى المفاوضات مع أميركا ما لم تترك الأخيرة مطالبها غير المعقولة والمبالغ فيها».



وكانت إيران قد أجرت خمس جولات من التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي قبل أن يتم قصفها من جانب إسرائيل منتصف شهر يونيو الماضي.



وتعرضت المنشآت النووية الإيرانية في: (فوردو) و(نطنز) و(أصفهان) لقصف جوي من قبل الولايات المتحدة بعد استهدافها مرات عدة من قبل إسرائيل.



كما تعرضت العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى لهجوم واسع شنتها إسرائيل وقابلته إيران بهجمات صاروخية مضادة.