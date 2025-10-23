أعلنت بريطانيا تمديد دعمها لمهمة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو مدة ثلاث سنوات أخرى على الأقل.



وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في بيان صحافي أن هذا الدعم يتمحور حول قوة احتياطية تضم مئات الجنود البريطانيين الذين يمكن نشرهم في كوسوفو لدعم البعثة في وقت قصير عند الحاجة.



واعتبرت أن تمديد الدعم البريطاني لقوات كوسوفو حتى ديسمبر 2028 على الأقل يأتي ضمن نهج الحكومة القائم على مبدأ «حلف شمال الأطلسي أولا» كما هو منصوص عليه في (مراجعة الدفاع الاستراتيجي) لتعزيز الأمن والاستقرار في غرب البلقان. وأوضح البيان أن المملكة المتحدة كانت مساهما رئيسا في قوة (كوفور)التابعة للأمم المتحدة منذ دخولها كوسوفو أول مرة في عام 1999 بدعم من 30 دولة كقوة لحفظ السلام في أعقاب الصراع في التسعينيات من القرن الماضي.



وأشار إلى أن آخر انتشار كبير للقوات البريطانية لدعم البعثة جرى عام 2023 بعد هجوم عنيف على الشرطة في شمال كوسوفو.



وعلى صعيد متصل، نقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول إن «الالتزام بالسلام والأمن في غرب البلقان ثابت وأمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل الاستقرار الإقليمي بل لضمان الأمن في بريطانيا».



وشدد ستارمر على أن تقديم الدعم لقوة كوسوفو يظهر الدور البريطاني كحليف رائد في حلف الناتو ويظهر كذلك التمسك بقيم الاستقرار والديموقراطية.