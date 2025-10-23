أعرب القائم بالأعمال الألماني في دمشق كليمنس هاخ عن توقعاته بدء أعمال حقيقية على أرض الواقع بين الشركات الألمانية والسورية خلال الشهرين القادمين، معلنا أن وفدا تجاريا من ألمانيا زار دمشق لأول مرة منذ 14 عاما للمشاركة في المنتدى السوري ـ النمساوي ـ الألماني للأعمال.



وأشار المبعوث الألماني في تصريح لوكالة «سانا» إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010، بلغ نحو 1.8 مليار يورو، وهو المستوى الذي تسعى ألمانيا للوصول إليه مجددا خلال السنوات المقبلة.



واعتبر أن مشاركة الشركات الألمانية في مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني الذي اقيم بريف دمشق تعكس اهتماما متزايدا من قطاع الأعمال الألماني للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.



وقال هاخ في تصريحات صحافية في أعقاب جولة قام بها أمس الأول على أجنحة المعرض: توقعاتنا أن شركاتنا الألمانية اهتدت إلى فهم أعمق لطموحات الشركات السورية المستقبلية.



وأشار إلى أن هذا التفاهم سيؤتي ثماره قريبا، مضيفا: استنادا إلى الشراكات والاستراتيجية القائمة، أتوقع خلال الشهرين القادمين أن نرى المزيد من الأعمال الحقيقية على أرض الواقع.



وأكد هاخ رغبة برلين في أن تكون ألمانيا موجودة في السوق السورية، وأن تعود العلاقات التجارية والاستثمار على أكمل وجه.



وأشار هاغ إلى وجود مليون مواطن سوري على الأراضي الألمانية، وقال: هؤلاء يشكلون اليوم جزءا من مجتمعنا ونقدر شراكاتهم التجارية الحقيقية في المستقبل، ووصف سورية بأنها بلد عظيم ولدينا شراكات حقيقية معها.



وفي منشور له على منصة X، كتب هاخ: لأول مرة منذ 14 عاما، زار وفد تجاري ألماني دمشق للمشاركة في المنتدى السوري ـ النمساوي ـ الألماني للأعمال، وبحث فرص الاستثمار في سورية الجديدة، وقد أعجب بوضوح الرؤية الاقتصادية.



وأكد أن الزيارة كانت فرصة لإعادة التواصل مع الشركاء السوريين وتعاوننا الاقتصادي سيتطور أكثر في المستقبل.