استهدفت قوات الدعم السريع مطار الخرطوم بـ «المسيرات» مجددا، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوداني وكالة فرانس برس.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لأنه غير مخول التصريح للاعلام «مسيرات الميليشيا الإرهابية استهدفت مطار الخرطوم مرة أخرى يوم الاربعاء وتصدت مضاداتنا للمسيرات».



ويتواجه الجيش السوداني الذي يسيطر على الخرطوم مع قوات الدعم السريع في نزاع دام اندلع في أبريل 2023.



وكان من المقرر أن يعاد فتح المطار للرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين من الحرب. ومن غير الواضح ما إذا كان سيكون ذلك ممكنا عقب الضربات الأخيرة.



وكان شهود عيان قد قالوا لوكالة فرانس إنهم سمعوا يوم الثلاثاء 21 الجاري عدة انفجارات في المنطقة القريبة من المطار.



ولم يبد أي أثر للهجوم على المطار خلال تفقد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان للمطار.



وخلال الزيارة التفقدية قال البرهان «نحن عازمون على القضاء على هذا التمرد»، وتابع «يجب ألا ندع فرصة لأن يعود هذا التمرد مرة أخرى»، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.