

أمير زكي



أكدت قوة الإطفاء العام أن خططها التطويرية في مجالات الوقاية والبنية التحتية والخدمات الذكية تأتي ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق سرعة الاستجابة وتعزيز السلامة المجتمعية.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في القوة العميد محمد الغريب في عرض مرئي قدمه بمركز التواصل الحكومي بعنوان (وثيقة قوة الإطفاء العام/ إنجازات/ أرقام) إن الوثيقة الاستراتيجية التي أطلقتها القوة تحت شعار (حماية ووقاية) ترتكز على قيم الكفاءة والفاعلية والولاء والتضحية والتعاون والإبداع والنزاهة. وأضاف العميد الغريب أن الوثيقة تستند أيضا إلى ركائز تشمل تنمية القوة البشرية وتحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الوقاية والتوعية والميكنة والتطور التكنولوجي.



واستعرض إنجازات القوة منذ مطلع العام الحالي حتى 20 الجاري، وهي 592 معاملة للمشاريع الحكومية، و3047 للمشاريع العامة، و15382 معاملة للتراخيص، و2728 للإخطارات، و1058 للمخالفات، و3323 للإغلاق الإداري.



وأوضح أن عدد البلاغات التي تعاملت معها القوة بلغ 13501 بلاغ فيما نفذت حملات تفتيشية نتج عنها 4054 إخطارا و2621 إغلاقا إداريا و257 إنذارا بالاغلاق، مبينا أن الحملات أسهمت في ضبط المنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.



وذكر أن عدد الكشوفات خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 30 سبتمبر الماضي بلغ 34650 كشفا، لافتا إلى إنجاز (قوة الإطفاء) للرخصة الذكية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهات الدولة المختصة (QRCODE) وإنشاء كود السكك الحديدية ضمن كودات الحماية المعتمدة.



وأفاد العميد الغريب بأن القوة أطلقت أنظمة تراخيص المقاول والفاحص واعتماد معدات الإطفاء وخدمة نقل المعاملات للمكاتب الهندسية والمقاولين.



وبين أن القوة نفذت برامج للجاهزية الصحية والانضباط الوظيفي شملت فحوصات طبية دورية لمنتسبيها وإجراءات ترشيح للمناصب الإشرافية وفق الكفاءة فضلا عن تدشين منظومة مكافحة المخدرات منذ مطلع العام الحالي التي تم من خلالها فحص أكثر من 600 عسكري أي ما نسبته 28% من عسكريي القوة. وأشار إلى أن إنجازات القوة في مجال التطوير المؤسسي والخدمات الذكية تضمنت التعاون مع بلدية الكويت لتسريع إنجاز المشاريع والمعاملات والربط مع وزارة العدل بشأن معاملات تحديد العقار وحق الانتفاع ونقل الملكية، إضافة إلى خدمة تسجيل الطلبة المتقدمين لدورات الضباط وضباط الصف عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).



ولفت إلى تنفيذ اتفاقية تعاون مع شركة (غوغل) لتوفير الخدمات في مركز العمليات الأمنية السيبرانية على مدار الساعة علاوة على إنجاز (القوة) بحصولها مؤخرا على شهادة (الآيزو 9001-2015) العالمية بعد استيفاء معايير الجودة المعتمدة دوليا في قطاعاتها كافة.



وأوضح العميد الغريب أن القوة واصلت تعزيز جاهزيتها الميدانية عبر إدخال 8 زوارق إنقاذ بحري متطورة إلى الخدمة وافتتاح عدد من المراكز الجديدة، بينها مركز صبحان للمواد الخطرة، ومركز العارضية للتراخيص ومركز المطار الجنوبي ومركز الجون للإنقاذ البحري ومركز للإطفاء في جسر (الشيخ جابر الأحمد).