

أظهرت دراسة برازيلية حديثة أن تناول الكاجو بانتظام يساعد المراهقين المصابين بالسمنة على تحسين مؤشراتهم الصحية، دون الحاجة إلى اتباع حمية غذائية قاسية أو ممارسة تمارين رياضية مكثفة. وأشارت مجلة Nutrition Research إلى أن الدراسة أجريت على 142 طالبا من مدينة فورتاليزا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى تناولت 30 غ من الكاجو المحمص يوميا إلى جانب تلقي إرشادات غذائية، بينما تلقت المجموعة الثانية الاستشارات الغذائية فقط دون تناول المكسرات.



وبعد 12 أسبوعا، أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في محيط الخصر ومستوى الإجهاد التأكسدي، وما أثار اهتمام الباحثين أن الوزن الكلي للمشاركين لم يشهد تغيرا كبيرا في نهاية مدة الدراسة.



ويعتقد الباحثون أن الكاجو أعطى مثل هذه الفوائد لصحة المراهقين لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تراكم الدهون الحشوية، وتحمي الخلايا من التلف.



وأكد العلماء أن إدراج الكاجو ضمن النظام الغذائي للمراهقين يمكن أن يكون وسيلة طبيعية ومنخفضة التكلفة للحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الأيضية وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الكاجو يساعد في تعزيز المناعة وتخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وتنشيط عمليات استقلاب البروتينات والأحماض الدهنية في الجسم، فضلا عن فوائده للقلب والأوعية الدموية.



المصدر: «لينتا.رو»