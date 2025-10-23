أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أمس وجود تحديات مقبلة فيما يتعلق بنزع سلاح حركة «حماس» وإعادة إعمار غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم برعاية أميركية بين إسرائيل والحركة، فيما صادق الكنيست الاسرائيلي في قراءة تمهيدية على فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.



وقال فانس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، «تنتظرنا مهمة صعبة للغاية، وهي نزع سلاح حركة «حماس» وإعادة بناء غزة، سعيا لتحسين حياة السكان، وأيضا لضمان ألا تعود «حماس» لتشكل تهديدا لأصدقائنا في إسرائيل».



وأشار فانس إلى أن وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه واشنطن قد يمهد الطريق لتحالفات أوسع لإسرائيل في الشرق الأوسط. وتابع «أعتقد أن اتفاق غزة يشكل جزءا حاسما في تفعيل اتفاقيات أبراهام»، في إشارة إلى سلسلة اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية أبرمت في العام 2020.



وأضاف فانس «ما قد يتيحه الاتفاق أيضا هو إنشاء هيكل تحالفات في الشرق الأوسط يكون مستداما وطويل الأمد، ويمنح الناس الصالحين في هذه المنطقة وفي العالم فرصة لأن يمضوا قدما ويتولوا إدارة أمور منطقتهم».



من جهة اخرى، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن 10 من جثامين الأسرى الفلسطينيين التي كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي دفنت أمس في مقبرة جماعية بدير البلح، مع تأكيد تعرض عدد كبير منهم لتعذيب وانتهاكات بشعة.



وأكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة ـ في مؤتمر صحافي ـ دفن جثامين 54 شهيدا فلسطينيا احتجزها الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم التعرف إليها، لأن الاحتلال رفض تقديم قوائم رسمية بأسماء الشهداء. وأوضح الثوابتة أن الاحتلال أعاد جثامين الشهداء وعليها آثار تعذيب واضحة. وقال إن الفحوص الرسمية أكدت ارتكاب الاحتلال انتهاكات بشعة في حق الشهداء، وان عددا منهم أعدم شنقا أو بإطلاق النار من قرب، مما يؤكد تنفيذ إعدامات ميدانية متعمدة.



وقال إن الجثامين استوفت المدة المحددة (نحو 5 أيام)، وتم توثيقها وتصويرها مع متعلقاتها قبل دفنها في قبور مرقمة، بعد تعذر التعرف إليها بسبب طمس الملامح من التعذيب. وجدد الثوابتة مطالبة الهيئات الدولية بإرسال وفود لمعاينة الجثامين والتحقيق في الانتهاكات التي استهدفتهم وملاحقة مرتكبي المجازر ومحاسبتهم.



وسلمت قوات الاحتلال أمس دفعة سابعة من جثامين الأسرى الفلسطينيين تضم 30 جثمانا عبر معبر كيسوفيم.



وأفاد مجمع ناصر الطبي بخان يونس بتسلم 195 جثمانا من إسرائيل عبر الصليب الأحمر منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف الحرب على غزة في 10 الجاري.



إلى ذلك، صادق الكنيست الاسرائيلي امس بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.



وأوضحت «القناة 12» الاسرائيلية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.



وفي أول تعليق له على القرار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن «وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن».



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هيئة (الكنيست) صادقت أيضا على مشروع فرض «سيادة إسرائيل» على مستوطنة (معاليه أدوميم) المقامة على أراضي القدس الذي تقدم به رئيس حزب (يسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان.