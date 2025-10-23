في ضوء حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بعروضه المصرفية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات جميع العملاء، تواجد «التجاري» في جناح خاص به في العاصمة مول في إطار حملة «الإصدار المجاني للبطاقات الائتمانية»، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تسليط الضوء على مزايا منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية.



هذا، وشهد جناح البنك تفاعلا لافتا من الزوار، حيث تواجد فريق من موظفي البنك لتقديم شرح مفصل حول البطاقات الائتمانية ومزاياها المتعددة، إلى جانب استعراض العروض الحصرية، بما في ذلك الحملة التي تتيح للعملاء إصدار البطاقات الائتمانية مجانا لمدة سنتين. كما تم تعريف الزوار ببرنامج «مكافآت التجاري» الذي يمكن العملاء من كسب نقاط على مشترياتهم اليومية واستبدالها بمكافآت متنوعة تتماشى مع نمط وأسلوب حياتهم مثل استبدال نقاط المكافآت بمزايا عديدة مرتبطة بالسفر، حجوزات الفنادق، تأجير السيارات، أجهزة ذكية، قسائم شرائية، بالإضافة إلى الاسترداد النقدي. كما تم تسليط الضوء على تعاون البنك مع الخطوط الجوية البريطانية من خلال برنامج Avios، وذلك في إطار حرص «التجاري» على تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتواكب احتياجاتهم المصرفية المتجددة.



كما قدم فريق البنك استشارات مصرفية وأجاب عن استفسارات الزوار، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية، وعدم مشاركتها مع أي جهة غير رسمية، والتعامل فقط مع القنوات المعتمدة والخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية» التوعوية.



ويأتي تواجد البنك في العاصمة مول ضمن استراتيجيته الرامية إلى تقريب خدماته ومنتجاته إلى مختلف شرائح العملاء، وتعزيز الوعي بالمزايا المصرفية التي يقدمها من خلال المشاركة الفعالة والتواجد في مختلف المواقع الحيوية في الكويت ومراكز التسوق.