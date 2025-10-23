

اختتم بنك بوبيان مشاركته الفعالة في معرض «وظيفتي»، أكبر تجمع وظيفي على مستوى الكويت، والذي أقيم تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، من 16 حتى 18 أكتوبر الجاري في الأرينا، ومشاركة العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والجامعات والمؤسسات البارزة في الكويت.



وتأتي الرعاية والشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان في النسخة الرابعة من المعرض تأكيدا لإيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكوادر الوطنية الشابة ومساعدتها لرسم مساراتها المهنية استعدادا للانطلاق نحو سوق العمل في القطاع الخاص.



وخلال المعرض، طبقت إدارة استقطاب المواهب في البنك ممارسات الاستدامة البيئية، عبر استقبال كل طلبات التوظيف عبر «مساعد» المساعد الرقمي في تطبيق بوبيان، والمزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليصيح «بوبيان» أول بنك في الكويت وعلى مستوى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة الذي يطبق هذه التقنية الرقمية المتطورة في عمليات التوظيف، بما يتيح آفاقا جديدة نحو التوظيف الرقمي.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، خالد الرحماني: نسعى باستمرار إلى ترسيخ حضورنا في الفعاليات التي تستهدف الشباب حديثي التخرج والكفاءات الوطنية، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة لدخول عالم الأعمال، فالمعرض يمثل منصة مثالية للشباب الكويتي الطموح الباحث عن مستقبل مهني واعد، وهو ما نؤمن به كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية والتزامنا الدائم بالاستثمار في العناصر البشرية الشابة ذوي المهارات.



وأوضح الرحماني أن من بين هذه المبادرات خاصية التقديم على الوظائف عبر «مساعد» المساعد الرقمي، والتي تتيح للراغبين في الانضمام إلى بيئة عمل بوبيان بتقديم طلبات التوظيف بخطوات رقمية بسيطة وسريعة لا تتجاوز 90 ثانية فقط، يعكس حرص البنك على تبسيط إجراءات التوظيف عبر بنية رقمية مبتكرة.