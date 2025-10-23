

أعلنت «طلبات»، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة المشروعات السياحية لرعاية الموسم الرابع من فعالية «ونتر وندرلاند» في الكويت، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية الموسمية التي يترقبها الجمهور سنويا. وجاء الإعلان خلال حفل توقيع أقيم في المقر الرئيسي للشركة في الكويت، ليجسد التزام «طلبات» بدعم الأنشطة الترفيهية وتعزيز التجارب المجتمعية في البلاد.



وتواصل «ونتر وندرلاند» عاما بعد عام ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الشتوية في الكويت، حيث تقدم لزوارها أجواء احتفالية نابضة بالحياة من خلال الألعاب العالمية، والأنشطة الترفيهية، وتجارب الطعام المميزة، لتخلد أجمل الذكريات للأطفال والشباب والعائلات.



هذا العام، ينتظر الزوار تجربة استثنائية مع «طلبات»، التي ستحول منطقة المطاعم إلى وجهة ترفيهية شاملة تعكس تنوع شبكة شركائها، ومن خلال تطبيق طلبات، سيتمكن الضيوف من طلب وجباتهم ومشروباتهم بكل سهولة وتسلمها مباشرة من المطعم، ليحظوا بتجربة أسرع وأكثر سهولة. وإلى جانب ذلك، ستقدم الشركة على مدار الموسم باقة من الأنشطة التفاعلية والفعاليات الحية، لتضفي أجواء نابضة بالحيوية والتفاعل، تمنح من خلالها الزوار تجربة متكاملة ترتقي بأجواء الحدث في كل تفاصيله.



وبهذه المناسبة، قال عبدالله المنصور، رئيس الاتصال المؤسسي والشؤون العامة ـ طلبات الكويت: تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية التزام طلبات الراسخ بتوفير خدمات الطعام ومواد البقالة والتجزئة بكل راحة وسهولة، إلى جانب دورنا الفاعل في دعم الفعاليات المجتمعية داخل الكويت. إننا نسعى باستمرار إلى إيجاد أساليب مبتكرة للتواصل مع عملائنا خارج الإطار الرقمي، ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا والطعام والترفيه نعيد صياغة مفهوم الراحة الرقمية ونحوله إلى تجربة واقعية تثري القطاعين السياحي والترفيهي، وتدعم في الوقت ذاته رؤية الكويت في ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية وسياحية بمعايير عالمية.



من جانبه، قال عبدالله الرفيع، مدير إدارة التسويق بالتكليف في شركة المشروعات السياحية: تحرص شركة المشروعات السياحية على تقديم خدمات متطورة تسهم في الارتقاء بتجربة الزوار خلال موسم ونتر وندرلاند الكويت الرابع، ويأتي انضمام طلبات كراع استراتيجي تجسيدا لهذا التوجه، لما توفره من حلول مبتكرة وخدمات نوعية تسهل على الزوار وتثري تجربتهم داخل الحديقة.



تجدر الإشارة إلى أن «طلبات»، بوصفها منصة رائدة في خدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت، تواصل ترسيخ مكانتها كشريك حقيقي للمجتمع الكويتي، وداعم رئيسي للمبادرات الوطنية، إلى جانب دورها الفاعل في تنمية قطاع السياحة والترفيه باعتباره أحد محركات التنمية المستدامة في البلاد، بما ينسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035.