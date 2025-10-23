

ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح الكويت مع اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 55.63% على أساس سنوي، وذلك بدعم زيادة الصادرات الكويتية، حيث سجلت الكويت فائضا تجاريا لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 55.63 مليار ين (367.01 مليون دولار)، مقابل 37.59 مليار ين (247.99 مليون دولار) خلال سبتمبر 2024.



وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية الصادر الأربعاء، فقد دعم الفائض ارتفاع حجم صادرات الكويت إلى اليابان خلال سبتمبر الماضي 33.5% عند 83.33 مليار ين (549.76 مليون دولار)، مقارنة بـ 62.42 مليار ين (411.81 مليار دولار) للشهر ذاته من 2024.



ويأتي ذلك رغم ارتفاع حجم واردات الكويت من اليابان 11.6% عند 27.71 مليار ين (182.81 مليون دولار)، علما أنه كان يبلغ في سبتمبر 2024 نحو 24.84 مليار ين (163.88 مليون دولار).