واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال جلسة متقلبة، بعد أن شهدت أكبر موجة بيع منذ سنوات يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن موجة الصعود الكبيرة في الأسابيع الأخيرة جعلت الأسعار مبالغا فيها.



وتراجع سعر الذهب الفوري إلى ما دون 4080 دولارا للأونصة خلال تعاملات جلسة امس (الاربعاء)، بعد تذبذبات شهدت انخفاضه بنحو 3% في وقت سابق، ثم ارتفاعه، وجاء هذا بعد يوم من هبوط المعدن الأصفر بنسبة بلغت 6.3%، وجاءت هذه التراجعات بعد أن أظهرت المؤشرات الفنية إلى أن موجة الارتفاع القياسية للأسعار هذا العام قد بلغت مستويات مبالغا فيها.



وأوقف هذا التراجع المفاجئ مسار الصعود المستمر منذ أشهر، والذي دفع الذهب والفضة إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأيام الماضية.



وأنهى الذهب 9 أسابيع متتالية من المكاسب، فيما لاتزال الأسعار مرتفعة بنحو 55% منذ بداية العام، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة، إضافة إلى الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.



وقال نيكولاس فرابيل، رئيس الأسواق المؤسسية العالمية في شركة «إيه بي سي ريفاينري» (ABC Refinery) في سيدني: «ربما فكر الناس ببساطة: ما الذي يمنعنا؟ معظمنا في مراكز شراء بمستويات ممتازة، لذا الوقت مناسب لجني الأرباح».