ندى أبونصر



أعلنت «اتش آند ام» التي تديرها مجموعة الشايع، عن إعادة فتح محلها في غراند أفنيو - الأفنيوز، بعد عمليات تجديد واسعة النطاق.



وتوفر المساحة التي أعيد تصميمها، تجربة زبائن مطورة صممت خصيصا لتكون مصدر إلهام وجذب، من خلال تبني مفهوم عصري جديد.



وبدأت الاحتفالات بإقامة فعالية حصرية مسبقة في 21 أكتوبر، حيث أتيحت للضيوف فرصة استكشاف مجموعة لورينا سارافيا من اتش آند ام، كما تضمن الحدث فعاليات مميزة بمشاركة مجموعة من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المؤثرة احتفالا بحيوية المحل وطاقته المتجددة.



واستقبل المحل ضيوفه رسميا في 22 أكتوبر، وكجزء من التصميم الجديد، يستطيع الزبائن الآن الاستمتاع بميزات مبتكرة مثل غرف القياس الاستثنائية المريحة، ونقاط البيع الذاتية المصممة لتبسيط رحلة التسوق وتخصيصها، وتعكس هذه الإضافات تركيز اتش آند ام على دمج التكنولوجيا مع الموضة لإيجاد تجارب سلسة وجذابة في عالم البيع بالتجزئة.



يمكن للزبائن أيضا استكشاف مجموعة مختارة من علامات التجميل الكورية والمحلية، بما في ذلك منتجات «حنان دشتي» وعطور «توينز» التي ستعرض إلى جانب تشكيلات اتش آند ام بيوتي. تقدم هذه التشكيلة المتنوعة مجموعة أوسع من خيارات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور، مما يثري تجربة الموضة والجمال بشكل عام.



واستكمالا لذلك، يضم المحل مساحات مميزة مصممة خصيصا للنساء والرجال ومجموعات Divided، Move، Beauty، وكل منها مصمم ليعكس أحدث صيحات الموضة والتشكيلات الموسمية.



وبهذه المناسبة، قال سام ميلر مدير قسم حقوق الامتياز التجاري في اتش آند ام: «إن إعادة افتتاح المحل في غراند أفنيو - الأفنيوز بعد عمليات التجديد، تظهر سعينا المستمر لتقديم تجربة تسوق راقية بتصميم عالمي لزبائننا في الكويت، مع التأكيد على تعاوننا طويل الأمد مع مجموعة الشايع».



من جهتها، قالت مينو ألكسندر، رئيسة اتش آند ام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة الشايع: تمثل إعادة افتتاح محلنا في غراند أفنيو مرحلة جديدة في طريقة تواصلنا مع زبائننا بدءا من تشكيلات الأزياء المنسقة بعناية إلى التصميم التفاعلي للمحل، تمت إعادة تصميم كل جزء من المحل بما يتماشى مع متطلبات وأذواق زبائننا المتجددة، وهذا الموقع هو أكثر من مجرد محل تقليدي، إنه وجهة لاكتشاف تجارب الموضة المواكبة للعصر.



تعد عملية تجديد المحل هذه جزءا من خطة أوسع تهدف لإعادة تطوير هوية العلامة التجارية على المستوى الإقليمي.



وفي نوفمبر، ستكشف اتش آند ام النقاب عن تجارب جديدة رائدة في كل من دبي مول ومول الإمارات، حيث ستقدم مفاهيم مبتكرة وتصاميم جريئة لمحلاتنا في الإمارات العربية المتحدة، تركز على الرقي في عالم الموضة والجمال والتفاعل مع الزبائن.