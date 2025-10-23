استضافت الجامعة الأمريكية الدولية AIU في الكويت مؤخرا شريكها الأكاديمي المرموق، جامعة ميامي، في جلسة تفاعلية ومثرية بعنوان «الرحلات العالمية للدراسات العليا: برامج الهندسة والاستراتيجيات المالية».



وجمعت الجلسة المميزة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمهندسين الطموحين لاستكشاف فرص الدراسات العليا الدولية والحصول على رؤى قيمة حول متابعة الدرجات الأكاديمية المتقدمة في الخارج.



وتضمنت الجلسة محاضرة رئيسية قدمها جان ماكو مدير القبول والشؤون الدولية في جامعة ميامي، حيث قدم لمحة شاملة عن برامج الدراسات العليا المرموقة في مجال الهندسة، وإجراءات القبول، والبيئة الأكاديمية والثقافية الفريدة التي تجعل من ميامي وجهة عالمية متميزة للمهندسين الطموحين.



ولإضفاء بعد شخصي على الجلسة، شارك م.مشاري السجاري، أحد خريجي كلية الهندسة في جامعة ميامي، تجربته الأكاديمية الملهمة، حيث تحدث عن رحلته الدراسية في ميامي وقدم نصائح قيمة للطلاب المهتمين بالدراسة في الخارج، مسلطا الضوء على التحديات والفرص التي ترافق هذه التجربة.



واختتمت الفعالية بجلسة نقاش تفاعلية وجلسة أسئلة وأجوبة تناولت استراتيجيات التمويل العملي للدراسات العليا خارج البلاد، وقدم المتحدثون للطلاب معلومات عملية حول المنح الدراسية، والمساعدات البحثية، ووسائل التمويل الأخرى، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي.



وتعكس الفعالية التعاونية التزام الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت بتوفير فرص أكاديمية عالمية لطلبتها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية مرموقة على مستوى العالم.