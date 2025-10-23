

حنان عبد المعبود



تستضيف الكويت الاجتماع الوزاري (11) للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس والذي تنظمه الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بحضور رؤساء هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الذي يقام برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).



واوضحت «نزاهة» في بيان لها ان الاجتماع يناقش اعتماد عدد من المشروعات والأدلة الإرشادية التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، من أبرزها الدليل الاسترشادي لتحديد هوية المستفيد الحقيقي في دول مجلس التعاون، والذي أعدته «نزاهة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، كما يتضمن جدول الأعمال مشروع دليل المسؤولية الجنائية للشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد، ومشروع الدليل الإرشادي للتحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد، كما يؤكد على دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول المجلس خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في دولة قطر الشقيقة في ديسمبر 2025.



كما أشارت إلى ان الاجتماع يتضمن تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، تقديرا لجهودهم المتميزة في تعزيز القيم المؤسسية والنزاهة في الوظيفة العامة.