

أسامة دياب



افتتح السفير الإيطالي لدى البلاد لورينزو موريني مساء أمس الأول معرضا فنيا للرسام الإيطالي فيديريكو فيورينتيني تحت عنوان «نظرة إلى مكان آخر» في منصة الفن المعاصر (كاب)، بحضور جمهور كبير من محبي الفن. وقال السفير الإيطالي لدى البلاد لورينزو موريني، خلال كلمته في افتتاح معرض «نظرة إلى مكان آخر.. رؤى من ذاكرة متحركة»، إن إقامة هذا المعرض تمثل فرصة مميزة للاحتفاء بالإبداع الفني الإيطالي، وتسليط الضوء على تجربة الفنان الإيطالي فيديريكو فيورنتيني، الذي نجح من خلال أعماله في مزج العمق الإنساني بالرؤية الجمالية المعاصرة.



وأعرب موريني عن سعادته بحضور نخبة من الشخصيات الديبلوماسية والثقافية والفنية في هذا الحدث، مشيدا باستضافة منصة الفن المعاصر (CAP) لهذا المعرض، مثمنا دورها الرائد في دعم الفن والثقافة والإبداع في الكويت، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.



وأضاف السفير الإيطالي: «تجسد أعمال فيورنتيني قوة الفن في طرح التساؤلات والتأمل ونقل التجربة الإنسانية، حيث يأخذنا في رحلة بصرية عميقة تدفعنا إلى إعادة النظر في المشهد العمراني المحيط بنا، وفي بعض أبرز رموز التصميم الصناعي المعاصر، من منظور جديد ومفاجئ».



وأكد موريني أن المعرض يقدم تجربة فريدة، تعبر عن تداخل الذاكرة والحركة، مشيدا بثقة الفنان فيورنتيني وتعاونه المثمر مع السفارة الإيطالية. وتضمن المعرض مجموعة رائعة من الأعمال الفنية المعاصرة للفنان فيورينتيني نالت اهتمام وتقدير الجمهور. وتلى المعرض حفل كونسرت لموسيقى الجاز بعنوان «حان الوقت» لعازف الساكسوفون، غابرييلي بوناسورتي وفرقته، حيث أحيوا الليلة بمجموعة رائعة من موسيقى الجاز.