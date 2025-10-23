

نظمت شركة ولدن للتجارة العامة بالكويت مؤتمرها السنوي لأطباء الجلدية والتجميل، وذلك بقاعة سلوى في فندق المارينا بحضور طبي حاشد.



وقال المدير التنفيذي لشركة ولدن جورج نقولا إن الشركة منذ 30 عاما تعمل بمجالات الجلدية والتجميل، ونحرص كل عام على تنظيم مؤتمر نقدم من خلاله احدث التقنيات لاطباء الجلدية، والمنتجات التي حصلت على ترخيص من وزارة الصحة الكويتية، وايضا تقديم كل جديد لخروج المرضى بأفضل الصور، مبينا ان الشركة هي الوكيل الحصري لشركة ميزوستاتيك الاسبانية في الكويت لأكثر من 25 عاما.



وأشار نقولا إلى أن المؤتمر ضم عددا من المتحدثين، وهم مدير تصدير ميزوستاتيك لمنطقة الشرق الأوسط نوريا ريبيرا، والمتحدث الدولي في ميزوستاتيك والذي يزور الكويت للمرة الثانية د. غابرييل أيالا وهو سويدي مكسيكي الأصل، بالإضافة إلى مبتكر تقنية النقاط الأربع د. فرناندو سيليكوفيتش الذي يزور الكويت للمرة الأولى.



وأضاف: نسعى دائما لنكون رواد صناعة العناية بالبشرة من خلال توفير أعلى مستوى من إرضاء العملاء لمتطلبات العناية بالبشرة في منطقتنا، ونعمل باستمرار على توفير المنتجات الأكثر فاعلية، ولدينا أحدث التقنيات المتاحة لصناعة الرعاية الصحية، والتي تواكب هدفنا الأساسي المتمثل في السلامة والفاعلية وتحقيق أعلى درجات الرضا لدى المرضى.