

فرحان الشمري



تزامنا مع بداية العام الدراسي 2026/2025، كثفت جامعة الكويت اجراءات العقود والممارسات والمناقصات المحالة إلى الجهات الرقابية خلال الأشهر الماضية، وسجلت الجامعة خلال العام الدراسي الحالي 51 موضوعا، عرضت على الجهات الرقابية لدراستها والتدقيق عليها وإبداء الرأي في شأنها.



وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن جامعة الكويت طلبت من الجهات الرقابية إبداء رأبها في شأن 51 موضوعا، خصوصا أن غالبية العقود أدرجت تحت صفة الاستعجال لتنفيذ برامج ومشاريع وأعمال وتمديد عقود الزراعة التجميلية وسواها.



وذكرت المصادر أن من أبرز العقود توفير عمالة تمريضية وفنية لعيادات كلية طب الأسنان، وتوفير ممرضين لتقديم الإسعافات الأولية بعيادات مواقع الجامعة، التخلص من الإشعاعات الخطرة إلى خارج البلاد.